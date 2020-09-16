AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ne yaparlarsa yapsınlar Filistin halkı kazanacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınadı
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra, Tel Aviv yönetimiyle normalleşme anlaşması imzalayan Bahreyn'i kınadı. Kurtulmuş, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Bahreyn anlaşmasını kınayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'in de Filistin'e ihanet anlaşmasına katılmasını şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu ihanet anlaşması gösterdi ki, aslında tarih tekerrür ediyor. İsrail'in kurdurulması sürecinin başlangıcından bu yana bölgede yaşanan ihanet halkasına sadece yenileri ekleniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar hainlere, gafillere rağmen Filistin halkı kazanacaktır."
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