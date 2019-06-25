25 Haziran 2019 10:09 | Salı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcılarından 249'u iş (AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur
- Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı
- Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal Çalışma Programları için başvurular bugün başlıyor
- 4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi