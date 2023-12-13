Adrese teslim hayaller

İstanbul Valiliği yetim ve öksüz 5 bin çocuğa üç hayalini sordu. Şimdi o hayalleri gerçekleştirmek için İstanbul Valisi Davut Gül, çocukları evlerinde tek tek ziyaret etmeye başladı. "Bir çocuk bir dilek" projesi kapsamında dün 11 çocuğun hayali gerçek oldu.

'KEŞKE OLSA' DEDİKLERİ OLACAK

İstanbul Valiliği'nce başlatılan "Bir çocuk bir dilek" projesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi 5 bin 13 yetim veya öksüz çocuğun üç hayalinden biri gerçeğe dönüşüyor. Valilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kentte yaşayan, ülkenin geleceği ve yarınları olan yetim ve öksüz çocukların "keşke olsa" dedikleri hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla harekete geçti. Progje, Vali Gül'ün çocuklara gönderdiği mektupla başladı.

İLK SÜRPRİZ ZİYARET BAĞCILAR'DA

Maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5 bin 13 çocuğa gönderilen mektup, sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklara ulaştırıldı. "Bana üç dileğini yazar mısın?" ifadesinin yer aldığı mektuba çocuklar cevap vererek dileklerini Vali Gül'e iletti. Tasnif süreçleri tamamlanan dilekler, yerine getirilmeye başlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar'da yaşayan, anne ya da babasını kaybetmiş 11 çocuğu ziyaret ederek hediyelerini takdim etti, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Babalarını 2021'de kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşleri evlerinde ziyaret eden Vali Davut Gül, dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara verdi. Vali Davut Gül'ün ikinci adresi, babalarını 2016'da kaybeden Tuba (15), Muhammed (13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. İstanbul Valisi Davut Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe (11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşlere hayalini kurdukları hediyeleri teslim ederek tamamladı.