05 Nisan 2021 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 11:45:00
Adalet Bakanı Gül'den emekli amirallerin darbe imalı bildirisine sert tepki: Karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz
Adalet Bakanı Gül yaptığı son dakika açıklamasında emekli amirallerin darbe imalı bildirisine sert tepki gösterdi. Bakan Gül, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni"nde konuştu.
Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar,
Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir.
Bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz.