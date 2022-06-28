ABD'den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi kararlar alınacak

ABD'den İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Madrid'deki NATO zirvesinde İttifak'ın ortak güvenliği ve savunması için tarihi kararlar alınacak" ifadeleri kullanılırken, "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde görüşecek" denildi.

ERDOĞAN İLE BİDEN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

NATO ZİRVESİ

NATO üyesi ülkelerin liderleri, tüm dünyaya çeşitli etkileri bulunan Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili gelişmeleri görüşmek ve NATO'nun yeni stratejik konseptini kabul etmek üzere bir araya gelecek.

NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da düzenlenecek. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Zirve toplantısı, 28 Haziran'da İspanya Kralı Felipe'nin liderlere vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. 29 Haziran sabahı ilk oturumda Ukrayna ve Rusya konuşulacak. Bu oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de video konferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

İsveç ve Finlandiya, Ukrayna saldırısını başlatmasından sonra Rusya'yı yükselen tehdit olarak görerek 18 Mayıs'ta NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Ancak iki ülkenin üyelikleri konusunda Türkiye'nin güvenlik endişeleri bulunuyor.

Türkiye, NATO üyesi olabilmeleri için PKK/YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin bu ülkelerdeki yapılanmasının, para toplama, adam devşirme, propaganda gibi faaliyetlerinin sona erdirilmesini ayrıca Türkiye'ye yönelik silah ambargosu ve kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor.

Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için yürütülen müzakereler henüz sonuç vermedi. Türkiye, Madrid Zirvesi'ni bir son tarih veya dönüm noktası olarak görmüyor ve müzakerelerin devam edeceğini vurguluyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan bağlayıcı taahhütler ve somut adımlar istiyor. Bu kapsamda imzalanması istenen ve üzerinde müzakere edilen belgeler bulunuyor.

NATO Zirvesi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde de İsveç ve Finlandiya'nın başvurularının gündeme gelmesi bekleniyor.

İki ülkenin liderleri NATO Zirvesi için Madrid'e gelecek ancak zirve programında sadece ilk günde ev sahibi İspanya'nın liderlere vereceği yemek bölümünde yer almaları öngörülüyor.