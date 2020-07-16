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16 Temmuz 2020 Perşembe 17:03:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 17:04:00

ABD'de korkutan rakam! Sayı 140 bini aştı

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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1011 artarak 140 bin 200'e yükseldi.

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