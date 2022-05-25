"8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" başvuruları başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, Albayrak Medya, Yunus Emre Enstitüsü ve THY'nin katkılarıyla Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek "8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin detayları 24 Mayıs'ta, Beyoğlu Aynalıkavak Kasrı'nda gerçekleştirilen basın lansmanında katılımcılarla paylaşıldı.

"8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin tanıtım programına sinema, kültür-sanat ve medya dünyasına mensup çok sayıda isim katılım gösterdi. Festivalin tanıtımında açılış konuşmasını Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer gerçekleştirdi. Başer konuşmasında, son peygamber Hz. Muhammed'in adını sanat diliyle duyurmayı hedefleyen ve tematik olarak gerçekleştirilen bir festival düzenlediklerinden bahsetti. Başer; eş, baba, tüccar, devlet başkanı, komutan gibi pek çok sıfatı kendisinde bulunduran bir peygamber olan Hz. Muhammed ile aslında dünyanın en geniş kapsamlı festivalini de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tanıtım toplantısına katılan yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç ise yaptığı konuşmada, "Kurak ve yalnız olduğumuz bir zamandan üreten ve güçlü yerlere doğru geldik. Sadece Alemlere Rahmet'te değil, sanatın ve sinemanın birçok alanında üretmiş olduğumuz eserlerle yalnız yürüdüğümüz bir vadide bugün kalabalığız." ifadelerini kullandı. Büyük Taarruz'un 100'üncü yılına girerken sinemanın da bir büyük taarruzu olması gerektiğini vurgulayan Tunç, kültürel emperyalizme karşı bir sanat ortaya koymanın önemine dikkat çekti.

Festivalin ev sahipliğini yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise konuşmasında "Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali"nin uluslararası olmasının, Hz. Peygamber'in dünyaya tanıtılması bakımından herkese ayrı bir sorumluluk kattığına vurgu yaptı. Yıldız, "Onlarca, yüzlerce kitabın anlatamadığı kutlu nebiyi kısa bir film, 10-15 dakika içerisinde dünyaya anlatabilir. O bakımdan bu tür festivaller çokça kıymetli. Beyoğlu Belediye Başkanı ve bir sinemasever olarak sinemanın, tiyatronun doğum yerinde böyle bir festivale ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur." diyerek memnuniyetini ifade etti.

AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise konuşmasında değerlerin önemsizleştiği bir dönemde "8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Başından beri festivalin yanında ve destekçisi olmaya çalıştığını söyleyen Dalkılıç, bu festivalin uzun metrajlı filmlerin yer aldığı, insanlık değerlerini ön plana çıkaran film festivallerine vesile olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından geçmiş yıllarda gerçekleşen festivallere ait tanıtım filmi izlenirken, toplantı "8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" direktörü Cemil Nazlı, festivalin "Son Taslak Platformu" direktörü Belkıs Bayrak, danışma kurulu üyeleri Nuray Kayacan Sünbül, Halil Kardaş ve Koray Sevindi'nin festivalin detaylarını aktardığı konuşmalarla devam etti.

Festival, 21-27 Kasım Tarihleri Arasında İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Festival Direktörü Cemil Nazlı, Hz. Muhammed'in hayatına dair güzellikleri sanatsal bir anlatım diliyle sinemaya taşımanın gayretinde olduklarını belirterek, "Bize ait birçok değerimizin değersizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Madem çağ, görsel iletişim çağı. O vakit biz de bunu bu yolla yapmalıyız." diye konuştu. Festivalin 3 ana bölümden oluştuğunu ifade eden Nazlı, "Bunlar Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Son Taslak Endüstri Bölümü, Ulusal ve Uluslararası Seçki ve Etkinlikler. Eğitime yönelik workshop'larımız ve ustalık sınıflarımız olacak. Finalist eserler, seçki ve bir ülkede özel gösterim gerçekleştirilecek. Sinema endüstrisinde israf ve geri dönüşüm gibi farkındalık oluşturacak bazı meseleleri ile ilgili panel ve söyleşilerimiz bulunacak. Festivalimize başvurular bugün itibarıyla yapılabilecek ve 23 Eylül'e kadar başvurular kabul edilecek. Finalistler 1 Kasım'da yapılacak basın toplantısıyla duyurulacak. Festival etkinliklerimiz ise 21-27 Kasım tarihleri arasında Atlas Sineması, Akademi Beyoğlu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak." diye konuştu. Nazlı, finalist eserlerin gösterimleri ile özel seçkinin dışında bu yıl ülke gösteriminin olacağını, bunun için Filistin'i seçtiklerini ve Filistinli yönetmenlerin kısa filmlerinden özel bir seçkinin hazırlanacağını açıkladı.

Direktör Cemil Nazlı, festivalde verilecek ödüllere dair, "Toplamda 300 bin TL ödül verilecek. Bunun 150 bin TL'si ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı bölümde kurmaca, animasyon ve belgesel olmak üzere 6 ayrı ödüle 150 bin TL olarak dağıtılacak. Diğer 150 bin TL ise TRT'nin katkılarıyla hazırlanan 'Son Taslak Platformu'nda kısa film yapım desteği olmak üzere 3 projeye 40 ile 70 bin TL arasında 3 sinemacıya, daha iyi film çekebilmeleri için verilecek." ifadelerini kullandı.

"Son Taslak Platformu" Karbon Ayak İzini Azaltmak Üzere Çalışıyor

Festivalin "Son Taslak Platformu" ile ilgili detayları aktaran direktör Belkıs Bayrak, geçen yıllarda yapılan proje başvurularından memnuniyetini belirtirken, "Kısa filmlerin yapım desteğinde, bu yıl ulusal noktada odağımız katılan arkadaşların uluslararası ölçekte bir deneyim yaşaması. Yapıyı buna göre revize ettik. Sunumların yapıldığı jüri ve eğitim programları buna göre düzenlendi." diye konuştu. İnanç ve kültür konusunda aşina olunan israfla ilgili Bayrak, "Danışma kurulumuzdaki isimlerin de desteğiyle hem bir filmin üretiminde hem de bir festivali yaparken karbon ayak izimizi nasıl küçültebiliriz, bu konuda neler yapabiliriz şeklinde 5 yıla yayılan bir projeksiyon üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Festivalin danışma kurulu üyelerinden Nuray Kayacan Sünbül, "8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin belgesel türüne de yer vermesine ve tematik bir festival olmasına vurgu yaparken, bu organizasyonu kültür yozlaşmalarına karşı bir kale olarak gördüğünü söyledi. Üyelerden Halil Kardaş, film çekimi konusunda en büyük israfın zaman noktasında olduğunu belirtirken, bütçeli filmlerde buna paranın da eklendiğini söyleyerek "Alemlere Rahmet" gibi festivallerle israfı engelleme kültürü için öncü rol üstlenildiğini ifade etti. Bir diğer üye Koray Sevindi ise animasyon üretiminin uzun bir döneme yayıldığını, bu anlamda çok emek istediğini söylerken, festivali bu anlamda da uluslararası olması noktasında da çok önemsediğini belirtti.

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin "Ulusal En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülü" 35 bin TL, "Ulusal En İyi Kısa Belgesel Ödülü" 25 bin TL, "Ulusal En İyi Kısa Animasyon Ödülü" 15 bin TL, "Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü" 35 bin TL, "Uluslararası En İyi Kısa Belgesel Ödülü" 25 bin TL, "Uluslararası En İyi Kısa Animasyon Ödülü" 15 bin TL, "Son Taslak" 3 proje için "Kısa Film Yapım Desteği" 150 bin TL şeklinde olacağı açıklandı.