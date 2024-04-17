4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bb5vPfuNkC
- 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
- "Orduda siyaset yasağı delindi" iddiasına yalanlama!
- Suriye sınırında terörist yakalandı!
- Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza!
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
- Edirne'de FETÖ operasyonu: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar