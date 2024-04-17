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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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17 Nisan 2024 Çarşamba 10:55:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 10:55:00

4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : msb operasyon terörist
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