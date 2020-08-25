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25 Ağustos 2020 Salı 22:47:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 22:47:00

3 bakan selin derinden vurduğu Giresun'da inceleme yaptı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da selin derinden vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fatih Dönmez, akşam saatlerinde geldikleri Dereli ilçesinde devam eden temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe esnafıyla görüşen Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşların sorunları ile taleplerini dinledi.

Bakanlar, ilçede vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtan bazı kurumların çadırlarını da ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İLÇENİN BİR BÖLÜMÜNE ELEKTRİK VERİLDİ

Öte yandan sel sonrası elektrik kesilen ilçeye jeneratör desteğiyle elektrik verildi.

İlçenin bir kısmının kullanmaya başladığı elektrikle ilgili cami hoparlöründen tasarruflu kullanılması yönünde anons yapıldı.

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