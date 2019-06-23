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23 Haziran 2019 14:10 | Pazar

23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Bugün milyonlarca seçmen tekrar edilen seçim için sandık başına gitti. Sandık başındaki görevini tamamlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları araştırılıyor. Kim ne kadar oy aldı, kaç sandık açıldı? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin detaylarında yer alıyor. 23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm detaylar sizlerle...

23 Haziran Beylikdüzü seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika gelişmeleri anben takip ediliyor. Nefeslerin tutulduğu 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. İstanbulluların büyük bir merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları sizlerle..

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BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Beylikdüzü 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BEYLİKDÜZÜ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Beylikdüzü 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Beylikdüzü oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik oldu.  Beylikdüzü belediye başkanı Mehmet Murat Çelik oldu. Beylikdüzü yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi: Tuncer Koğa 

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Aksoy 

Türkiye Komünist Partisi: Şükrü Mehmet Gökalpay 

Vatan Partisi: Barbaros Bahçelioğlu 

Büyük Birlik Partisi: Osman Yıldırım 

Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Murat Çalık 

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mustafa Necati Işık 

Demokrat Parti: Ali Savut 

Demokratik Sol Parti: Mustafa Gürkan Özgürkanlı

MEHMET MURAT ÇELİK KİMDİR?
1972 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Murat Çelik, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998’de kurduğu şirketle şehir planlama sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 

2008-2014 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı ve Trabzon Fikir Kulübü üyesi olan Çalık, evli ve iki çocuk babası.

BEYLİKDÜZÜ NÜFUSU KAÇTIR?
Beylikdüzü nüfusu 2018 yılına göre 331.525 olarak açıklandı.  Bu nüfus, 161.876 erkek ve 169.649 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,83 erkek, %51,17 kadındır.

BEYLİKDÜZÜ HAKKINDA
2008 yılında çıkan kanunla ilçe statüsüne kavuşan, Batı İstanbul’un başkenti olarak anılan, Küçükçekmece ile Büyükçekmece arasındaki Beylikdüzü, şehrin en güzel ve düzenli ilçelerinden biri. 

Tarihi Roma ve Bizans dönemlerine dek uzanan ilçede, Mimar Sinan’a ait Kapıağası (Haramidere) Köprüsü de yer alıyor. Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı dört köprüden biri olması nedeniyle özel bir önemi var bu eserin. Bunun dışında Armut Tarla Mevkii’nde bulunan Ayşe Nine Çeşmesi de, görülmesi gereken diğer tarihi yapılardan biri.

12.4 kilometrelik bir sahil şeridine sahip ilçede, yat kulübü, yelken okulu, kafe ve restoranlarıyla ilçenin sosyal yaşamında hareketli bir yeri olan West İstanbul Marina adlı bir de marina mevcut. 

İlçe aynı zamanda ülkenin en büyük konteynır limanı olan Ambarlı Liman Kompleksi, Organize Sanayi bölgesi ve yakınındaki TÜYAP fuarıyla oldukça merkezi bir noktada bulunuyor.

Beylikdüzü’nü ziyaret edenler için, ilçede pek çok güzel etkinliğin düzenlendiğini anımsatalım: Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, Uluslarası Heykel Festivali ve Klasik Müzik Festivali bunlardan bazıları.

 

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