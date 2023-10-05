05 Ekim 2023 Perşembe 14:13:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 14:13:00
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
Kaynak: AA
ABONE OL
Nobel Edebiyat Ödülü'ne Norveçli Yazar Jon Fosse layık görüldü.
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.
- "BM açıklaması, Rum yanlısı olduğunu gösteriyor"
- Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya'da ikinci bir Lampedusa istemiyoruz
- Esenboğa Havalimanı'na 3. pist yapılacak
- Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı
- Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi
- Beypazarı'nda kömür madeninde çökme sonucu oluşan hava basıncından dolayı 15 işçi hafif yaralandı