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05 Ekim 2023 Perşembe 14:13:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 14:13:00

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

Kaynak: AA

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Nobel Edebiyat Ödülü'ne Norveçli Yazar Jon Fosse layık görüldü.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.

Etiketler : NobelEdebiyat JonFosse NorveçYazar 2023 Nobel Edebiyat Ödülü
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