İsrail'in BM Temsilcisine tepki! "Hukuku tanımadıklarını bir kere daha göstermişlerdir"

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11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:27:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:27:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in BM Temsilcisine tepki! "Uluslararası hukuku tanımadıklarını bir kere göstermişlerdir"

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BM'nin Filistin kararını hazmedemeyen soykırımcı İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Anlaşmasını skandal bir şekilde kürsüde parçalamıştı. Konuyla ilgili AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin kararına tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçalamıştı. Erdan, "BM Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu." demişti. Olaya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır. Dünya milletleri BM Genel Kurulu'nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır.

Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Etiketler : AK PARTİ İSRAİL FİLİSTİN BM
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