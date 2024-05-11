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Tokyo'da Filistin'e destek için "İntifada Yürüyüşü" düzenlendi
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:08:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:08:00

Tokyo'da Filistin'e destek için "İntifada Yürüyüşü" düzenlendi

Kaynak: AA

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek amacıyla "İntifada Yürüyüşü" düzenlendi.

Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin Tokyo'daki temsilcilikleri ve üyeleri, başkentin Çiyoda bölgesindeki Jingu Dori Park'ta bir araya geldi.

Parktan harekete geçen kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde başkentin ana ulaşım noktalarından Şibuya Geçidi'ne yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemi altında yapılan "İntifada Yürüyüşü" adı verilen protesto olaysız sona erdi.

Etiketler : japonya tokyo israil gazze yürüyüş
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