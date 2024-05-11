Kırşehir'de yola atlayan köpek kazaya sebep oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Kırşehir'de, yola atlayan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaparak istinat duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırşehir-Ortaköy yolu 15'inci kilometrede meydana geldi.
Kadir Şahin, yola çıkan köpeğe çarpmamak için otomobiliyle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köpeğin yara almadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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