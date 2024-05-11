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Norveç Filistin'in BM üyeliği için harekete geçti: Lehte oy kullanacaklar
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:02:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:02:00

Norveç Filistin'in BM üyeliği için harekete geçti: Lehte oy kullanacaklar

Kaynak: AA

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Norveç, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar istenen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını ve yapılacak oylamada lehte oy kullanacağını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararına ilişkin açıklama yaptı.

Eide, Norveç'in, Filistin'in BM'ye tam üyelik statüsü için yaptığı başvuruyu desteklediğini ve Genel Kurulda yapılacak oylamada ülkesinin lehte oy kullanacağını ifade etti.

"Kararın 143 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuşan Eide, "iki devletli çözümün sağlanması için Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu" kaydetti.

BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısı kabul edilmişti.

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Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Etiketler : Norveç BM üyeliği karar tasarısı Filistin
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