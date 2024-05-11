Kuvvetli yağışlar geliyor

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11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:27:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:27:00

Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Isparta ile Burdur çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Konya'nın güneyi, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Yağış Beklenti Anadolu
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