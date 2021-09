18. İmam Hatipliler Kurultayı başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın bu yıl 18.'si gerçekleştiriliyor. 81 il ve 400 ilçe derneğinin katılımıyla düzenlenen program iki gün sürecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Ahmet Misbah Demircan, İhsan Selim Baydaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve misafirlerin katılımıyla başlayan program, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi Merkez Camii İmam Hatibi Ali Osman Canatan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşıyla başladı.

ADALET YALNIZCA MAHKEME SALONLARINDA DEĞİL

Kurultayda katılımcılara hitap eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bizi biz yapan değerlerin başında adalet ve merhametin geldiğini bu iki kavramın yerle göğü ayakta tutan bir sütunlar olduğunu söyledi. Hukukta yazılı kurallar kadar merhamet, vicdan, empati gibi değerlerin önemli olduğunun altını çizen Gül, "Sadece duruşma salonları ve adliye koridorlarına değil adaletin hayatın her alanına ait bir değer olduğunu unutmamalı, her alanda adaleti gözetmeliyiz. Sokakta, mahallede, çarşıda, sanatta, siyasette her yerde adaleti en tepeye alırsak orada adalet tecelli etmiş olur. Allah adaletle hükmetmenizi emreder hükmünü dinleyip de çıkıp çarşıda, pazarda, ticarette, siyasette başka bir şey yapıyorsak durup düşünmemiz lazım" diye konuştu.

YENİ ANAYASA BOYNUMUZUN BORCU

Dünyanın adalet, merhamet ve vicdana her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" diyerek sesini yükselttiğini söyledi. Türkiye'de de hak ve özgürlükler ve milletin iradesi için önemli adımlar atıldığının altını çizen Bakan Gül, bu değişim ve dönüşümlerin yeni anayasayla taçlandırma sorumluluğu içinde olduklarını aktardı. Gül sözlerini şöyle sürdürdü: Hangi iktidar gelirse gelsin bu ülkede başörtülüler zulme uğramasın. Mezhebinden, düşüncesinden, yaşayışından dolayı ötekileştirilmesin diye yeni bir anayasa ile bu hak ve özgürlükleri güvence altına almak boynumuzun borcudur. Reform irademizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Birileri statükodan memnun olabilir, bu onların ekmek kapısıdır ama biz statüko ile mücadele edeceğiz. Biz yeni Anayasayı milletimizle yapacağız ve özgürlükleri taçlandıracağız."

İNSANLIK ADALETE SUSAMIŞ HALDE

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da "Küresel Kaostan Çıkış için: Adalet ve Merhamet" başlığıyla kurultayın açılış konferansını verdi.

Adalet ve merhametin günümüz dünyasının en temel meselesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Teknoloji ve bilim alanında bir çok gelişme sağlandığı halde bugün bütün insanlık adalete susamış haldedir. Adalet, insanoğlunun aradığı yitik değerlerinin başında gelen husustur. Adaleti ve merhameti esas alan yeni bir dünya sisteminin kurulmasına gayret etmek ve her alanda çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız" dedi. Adaletin İslam siyaset felsefesinin ana konularından da biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, adaletin tesis edilebilmesi için şeffaf, denetlenebilir ve açık bir yönetimin olması gerektiğini söyledi.

YENİ BARIŞ DÜZENİ MÜMKÜN

Adaleti kaybettiğimiz için küresel krizlerle krizlerle baş başa olduğumuzu belirten Kurtulmuş, iç çatışmalar, işgaller ve dış müdahalelerle milyonlarca insanın dünya nimetlerinden yoksun hale getirildiğini kaydetti. "Şimdi ABD Afganistan'dan çekiliyor. Sen, 78 milyar dolarlık silahı hangi amaçla oraya götürdün? Siz 78 milyar dolarlık varlık bıraksaydınız bugün Afgan halkı uçakların kanadına tutunarak kaçmazdı" diyen Kurtulmuş, bu kadar büyük haksızlıkların karşısında yeni bir küresel barış düzeni kurmanın mümkün olduğunu söyledi. Bunun da mevcut paradigma ile değil medeniyetimizin bize sunduğu miras üzerinden sağlanabileceğini söyledi. Somut örnek olarak ise Balkanlarda ve Filistin'de asırlarca süren Osmanlı barış düzeni ve Endülüs Emevilerinin kurdukları barış düzenini verdi.

YILIN ŞİARI ADALET VE MERHAMETLE

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise kurultayda yaptığı selamlama konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen dernek başkanları ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. "Adaletle ve Merhametle" kavramını yılın şiarı olarak açıklayan Ceylan, şiar metinini de paylaştı. İlk vahiyden itibaren İslam dünyasında adalet ve merhamet kavramlarının yansımalarını içeren metni aktaran Ceylan, sözünü şu sözlerle bitirdi: Ey İmam Hatiplim! Zalimin zulmünden kurtulan zaman artık seninledir. Yarasına derman arayan mazlum milyonlar seni beklemektedir. Senin merhametle yoğrulan yüreğin kardeşliğimizi perçinleyecek. Akranlarının sinesine üflenen düğümler senin nefesinle çözülecek. Haksızlık ve zulüm senin adının altında gölgelenmeyecek. Nebevi bir muştuyla mahşerde arşın gölgesine talibiz seninle. Kardan aydınlık sabahlar gelecek yine.

MİRASI DEVRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Aksaray ÖNDER Başkanı Yılmaz Akbulut da yaptığı konuşmada, imam hatiplilerin hayatları her zaman mücadele ile geçtiğini belirterek, "Bizler de devraldığımız bu mirası gelecek nesillere devretmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Programın açılış oturumu, katılımcılara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Kurultay, ilk gündeki sunumların ardından ikinci günü yapılacak il başkanları oturumu ve açıklanacak olan sonuç bildirgesiyle sona erecek.