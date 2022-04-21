VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Erdoğan: Tercih değil zorunluluk
Türkiye'den Yunanistan'a misilleme!
Türkiye'ye ortaklık teklifi: Projede biz de yer almak istiyoruz
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik hizmetlere de ihracat desteği verilecek
Avustralya, vatandaşı Julian Assange'ın ABD'ye iadesine müdahale etmeyecek
Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Toyota tedarik sıkıntıları nedeniyle mayısta üretimi düşürecek
Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek
Çocuklar "ramazan davulcusu" oldu
32 yıldır teravih namazlarını hatimle kıldırıyor
Türkiye ramazanda ihtiyaç sahibi Nijeryalı kardeşlerine yardım eli uzattı
İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında
"Bana teklif geldi ama hükümetimizle istişare ederek gitmeme kararı verdik"
Rusya önemli Mariupol kentini ele geçirdi
Erdoğan isterse 'şah ve mat' der
Pençe-Kilit Operasyonu'nda kritik gelişme
Yazlık dönüş
Yeni proje hazırlığı
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
Sessizliğini korudu
Komedide Vodvil rüzgarı
21 Nisan 2022 Perşembe 13:22:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 13:22:00

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara akaryakıt sınırlaması: Azami 350 litre

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı. Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya karşılık verildi.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen Karara göre, standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için, azami 350 litre olarak uygulanacak.

Öte yandan, Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek

Etiketler : Yunanistan plakalı ticari taşıtlar Standart Depolar Yakıt Miktarı
Adı henüz belli değil

Adı henüz belli değil
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
Bodrum'da evlendiler

Bodrum'da evlendiler
Evlilik var tarih yok

Evlilik var tarih yok
Kendi kanalını açtı

Kendi kanalını açtı
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi
Şarkılar annesine

Şarkılar annesine
Çok abarttılar

Çok abarttılar
Tercihim karakter oyunculuğu

Tercihim karakter oyunculuğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER