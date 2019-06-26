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26 Haziran 2019 15:21 | Çarşamba

Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak?

Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yeni yargı reformu paketi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti MYK toplantısı öncesinde Yargı Reformu Paketi’yle ilgili kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül toplantı sonrası önemli bir açıklama yaptı. Tüm bu açıklamaların ardından gözler son dakika yargı reformu paketi haberlerine çevrildi. İşte yargı reformu paketi hakkında tüm detaylar...

Yeni yargı reformu paketi son durum ne? Yargı reformu ne zaman yasalaşacak? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti MYK toplantısı öncesinde Yargı Reformu Paketi’yle ilgili kurmaylarıyla buluştu. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar ile bakanlık bürokratları katılım gösterdiler. Pakete ilişkin Erdoğan’a sunum yapılırken Meclis’e sunulacak son hali de değerlendirildi. Yeni yargı reformu paketi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

YENİ YARGI REFORMU PAKETİ SON DURUM NE? 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında; “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı yargı reformu. Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren adalet ve erişilebilir adalet. Daha fazla özgürlük, insan hakları daha fazla hukukun egemen olduğu, üstün olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konu ile ilgili tüm çalışmalardaki hazırlıklar sunuldu” dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin pakette olup olmayacağına dair soru bir soru üzerine “Onlar da hep uzlaşılarak elbette yapılır, onu artık Meclis kendi gündemine hakim” ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Yeni yargı reformu paketinin Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.

YARGI REFORMU NEDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni şöyle açıkladı;

Bu belgemiz 2 temel anlayışa göre hazırlandı. Bunlar hak ve özgürlüklerdir. Hak ve özgürlükleri daha da genişletmeyi hedefliyoruz. İfade hürriyetini demokrasinin en önemli alanlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışını sürdürmüştür. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusu günümüzün en önemli tartışmalarından biridir.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Hak ve Özgürlükleri yükseltmek için mevzuatmızı gözden geçiriyoruz. AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve AİHM'in değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.

Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.

Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını düşüreceğiz. Başarı sırasını 100.000'e yükselteceğiz. Fakültelerdeki eğitim süresini 5 yıla yükselteceğiz.

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