Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

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20 Kasım 2020 Cuma 15:13:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 15:14:00

Uzman isimden flaş açıklama: Gram altın fiyatları 500 liranın üzerine çıkacak

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Altın ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 24 TV'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili de yatırımcının ve vatandaşın dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu. Cesur bir kararla alınan 4.75 puanlık faiz indiriminin piyasalarda olumlu bir yansıma bulduğunu söyleyen Yıldırım Türk, "Faiz kararı ve aşı açıklamaları sonrası gram altın 454 liraya kadar geriledi. Bu fiyattan aşağı düşeceğini düşünmüyoruz." dedi. Peki Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçecek. Altın yıl sonunu kaç lirayla tamamlayacak? İşte güncel altın fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler...

Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı ve son gelen aşı haberleri sonrası düşüşünü sürdürdü. Gram altın an itibariyle 454 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne zaman yükselişe geçecek? Altın yıl sonunda ne kadar olacak? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri neler? 24 TV'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Gram altın 454 liraya kadar geriledi. Bu fiyattan aşağı düşeceğini düşünmüyoruz. Özellikle ABD'de açıklanacak ekonomi destek paketleri sonrası sonrası yıl sonuna kadar 2 bin doların üstüne çıkması beklenen altının ons fiyatıyla birlikte gram altın da 500 liranın üzerine çıkabilir." dedi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

24 TV'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gram altın 454 liraya kadar geriledi. Bu fiyattan aşağı düşeceğini düşünmüyoruz. Özellikle ABD'de açıklanacak ekonomi destek paketleri sonrası sonrası yıl sonuna kadar 2 bin doların üstüne çıkması beklenen altının ons fiyatıyla birlikte gram altın da 500 liranın üzerine çıkabilir." dedi.

ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 454,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.060 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.864 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin somut bir gelişme olmamasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrası dolar kurundaki sert düşüşün, gram altındaki değer kaybını derinleştirdiğini kaydeden analistler, şu dakikalarda, döviz kurlarında görülen tepki alımlarının sınırlı bir toparlanma sağladığını bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

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