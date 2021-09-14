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14 Eylül 2021 Salı 10:45:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 11:12:00

Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde ağustosta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre yüzde 31,19 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31,19 arttı. Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu konut satışı ekonomi haberleri
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