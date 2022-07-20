SAHA İstanbul, yerli firmaları global rekabete hazırlayacak

SAHA İstanbul açıklamasına göre, bünyesinde savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayinde yer alan 816 firma ve 22 üniversitenin yer aldığı SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak büyümeye ve SAHA Girişim programı ile de yerli savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

2015 yılında kurulan ve birçok projeyi hayata geçiren SAHA İstanbul, 11 değerlendirme kurulu üyesinden alınan formların girişimci firma özelinde toplamda 740 puan üzerinden yapılan değerlendirme ile "SAHA Girişim"de desteklenecek 15 firmayı belirledi.

Sektörde ileri teknoloji gerektiren projelerini hayata geçirmek isteyenlere destek veren SAHA Girişim başvurularını değerlendiren SAHA İstanbul Değerlendirme Kurulu, tasarımı, teknolojisi ve projesi yüzde 100 yerli ve milli olan 15 firmanın yatırımcı görüşmelerine hazırlanması, hukuki ve teknik danışmanlık gibi konularda destek verecek.

Kalkınma Ajansı ile de görüşmelerin sürdüğü projede, mali destek programı kapsamında girişimci firmalara büyük katma değer sağlanacak.

Program kapsamında, "Yatırımcı görüşmelerine hazırlık, yatırıma erişim, eğitim ve mentorluk, sektör liderleri ile üst düzey buluşmalar, iş geliştirme ve tanıtım, SAHA Expo'da bedelsiz stant tahsisi ve final sunumları, SAHA Proje Komitelerine erişim, finansal, hukuki ve teknik danışmanlık, altyapıya ulaşım desteği ve ilk müşteriye erişim desteği" gibi destekler sunulacak.

"FİRMALAR, ÜLKENİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "İlk dönem çağrısına çıkan SAHA Girişim Programı'yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan eğitim ve mentorluğa kadar pek çok konuda destek sağlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması ve müşteri bulması için organizasyonlar ile proje pazarı etkinliklerine katılımları da hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul'un, yerli savunma sanayinin yüksek katma değer sahibi projelerin geliştirmesi ve global alanda rekabet etmesini sağlayacak SAHA Girişim programına çok büyük önem verdiğini vurgulayan Bayraktar, başta savunma, uzay ve havacılık olmak üzere yüksek teknoloji ürünü olan girişimci firmaların, ülkenin teknoloji geliştirme kapasitesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Bayraktar, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu sinerjiyi oluşturduklarını belirterek, SAHA Girişim'in Türkiye'de projesi olan tüm firmaların önünü açtığını vurguladı.

Bayraktar, girişimin, savunma sanayinin özellikle global alanda rekabetini daha güçlü hale getireceğini ve sektörde kaliteli, bilinçli büyümeyi destekleyeceğini kaydetti.