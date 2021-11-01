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01 Kasım 2021 Pazartesi 09:55:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 09:55:00

Petrol ve doğal gaz müjdesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için karadaki ve denizdeki çalışmalar hızlandı. Madencilikte yılın ilk 8 ayında üretimi yüzde 20,9 artırdık. Gelecek yıl yeni adımlar atılacak. Cari açığı azaltacak linyit, jeotermal ve kaya gazı kaynaklarına yöneleceğiz. Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra, karadaki 100 kuyuda da petrol sondajı yapacağız.

Madencilik üretiminde 8 ayda yüzde 20,9 artış gerçekleştiren Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı daha da azaltmak için yeni adımlar atacak. Karada 2.636, denizde 17 bin kilometrekarelik alanda sismik veri toplanacak. Kaya gazı ve petrol üretimi için iki nokta çatlatılacak.

Enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla başta linyit olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak. Önümüzdeki sene kaya gazı ve petrolün üretilmesine yönelik iki kuyuda 'çatlatma' faaliyeti tamamlanacak. Ayrıca, enerji ve sanayi sektörünün hammadde ihtiyaçlarını karşılamak üzere arama faaliyetleri de hızlandırılacak.

Bu çerçevede, kritik ham maddelerin teminine yönelik olarak 550 bin metre arama-araştırma sondajı planlanırken, jeotermal kaynak aramalarına yönelik bin kilometrekare jeolojik etüt, 15 bin metre sondaj, 750 noktada 60 bin metre jeofizik kuyu kaydı ve 150 kilometre etüt yapılacak.

KARADA 100 KUYUDA SONDAJ OPERASYONU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Karadeniz'de toplam doğalgaz rezervini 540 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, enerjide gücünü artıracak kara ve denizdeki petrol ve gaz çalışmalarına da devam edecek. Petrol ve doğalgaz aramaları kapsamında, karada 100 kuyuda sondaj operasyonu yürütülecek. Buna ek olarak, 2.636 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Diğer yandan, denizlerle de petrol ve doğalgaza ilişkin sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. Denizde 17 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanacak ve 9 derin deniz sondajı tamamlanacak. Bunlara ek olarak, temel ve kritik madenlere ve nadir toprak elementlerine ilişkin stratejik rezerv, stok, ihracat kısıtlaması konularında Türkiye Stratejik ve Kritik Hammadde Raporu hazırlanacak.

Madencilikte kullanılan makine ve ekipmanlarda yerli üretimin geliştirilmesi için yerli ekipman envanteri hazırlanacak.

Etiketler : Madencilik üretimi PETROL Karadeniz doğalgaz rezervi
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