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01 Şubat 2022 Salı 13:09:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 13:09:00

Petrol ve doğal gaz kuyuları için düğmeye bastılar

Kaynak: star.com.tr

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Biden yönetimi, binlerce terk edilmiş petrol ve doğal gaz kuyusunu tıkamak için eyaletlere 1,15 milyar dolar göndereceğini duyurdu. Terk edilmiş petrol ve doğal gaz kuyularının, ciddi düzeyde metan gazı yaydığı bildiriliyor.

Metan, doğal gazın ana bileşenidir ve ABD sera gazı emisyonlarının %10′unu oluşturur. Petrol ve gaz endüstrisi, ülkenin metan emisyonlarının yaklaşık %30′una tekabül ediyor.

Metan, karbondan 84 kat daha güçlüdür ve parçalanmadan önce atmosferde uzun süre kalmaz, bu da onu diğer sera gazlarını azaltmaya çalışırken aynı zamanda küresel ısınmayı daha hızlı azaltmak için önemli bir hedef haline getiriyor.

Bu nedenle, ABD'deki binlerce terk edilmiş binlerce petrol ve doğal gaz kuyusu için, harekete geçildi.

DÜĞMEYE BASILDI! BİNLERCE TERK EDİLMİŞ PETROL VE GAZ KUYUSU İÇİN 1,15 MİLYAR DOLAR DEV BÜTÇE

ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelinde terk edilmiş binlerce kuyuya yönelik yeni bir federal program oluşturmak için toplam 4,7 milyar dolarlık iki taraflı altyapı bütçesi oluşturdu.

Petrol ve gaz kuyularını kapatmak için gereken fon da bu altyapı çalışmaları için ayrılan fondan sağlanacak. Fonun, 1,15 milyar dolarlık kısmı metan yayan kuyuları kapatmak için kullanılacak.

İçişleri Bakanı Deb Haaland yaptığı açıklamada, fonun çok uzun süredir yeterince temsil edilmeyen toplulukları rahatsız eden eski kirlilik ve uzun süredir devam eden çevresel adaletsizlikler için ayrıldığını söyledi.

Haaland, "Ülke genelinde yüz binden fazla belgelenmiş terk edilen kuyuya bir müdahale ve geride bu gaza maruz kalan hiçbir topluluk bırakmamak için acilen hareket etmeliyiz. Bu, iklimimiz, topluluklarımızın sağlığı ve Amerikalılar için önemli." dedi.

Para, geçen yıl İçişleri Bakanlığı'na her biri 100 milyon dolardan fazla olmak üzere niyet bildirimleri sunan 26 eyalete gidecek. Yaklaşık 9 milyon insan, terk edilmiş bir petrol ve gaz kuyusunun bir mil yakınında yaşıyor ve bu kuyulardan bazıları, ABD'deki düşük gelirli renkli toplulukları orantısız şekilde etkileyen zararlı gazlar yayıyor.

Etiketler : Metan doğal gaz ABD PETROL
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