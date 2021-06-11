Nisan ayı rakamları açıklandı: Sanayi üretiminde rekor artış

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 65,2 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda, mart ayına kıyasla yüzde 0,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 düşüş gösterdi.