VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MÜSİAD'dan indirim çağrısı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: AB tarafsızlığını kaybetti
Bakan Nebati'den "Türkiye Ekonomi Modeli" açıklaması
Günlük Kovid-19 tablosu açıklandı
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Baykar'a ziyaret
Merkez Bankası'ndan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ile ilgili talimat
KKTC ile ticarette Türk lirası kullanılması çalışmaları hızlandı
Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan ortak açıklama
DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete açacak
Çin, teknoloji test uydularını fırlattı
Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi
'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!
İstanbulkart vizeleme ücretine yüzde 160 zam
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma!
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
24 Aralık 2021 Cuma 01:01:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 01:01:00

MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : MÜSİAD recep tayyip erdoğan indirim döviz maliyet
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok
Bugünleri kolay atlatacağız

Bugünleri kolay atlatacağız
‘Kıyıda' film

‘Kıyıda' film
Sahnede görünmez kaza

Sahnede görünmez kaza
Dizi için okçuluk dersi alıyor

Dizi için okçuluk dersi alıyor
Klip aşkı gerçek oldu

Klip aşkı gerçek oldu
Müzik dünyayı döndürür

Müzik dünyayı döndürür
‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta

‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta
Akciğer kanserinin 6 önemli nedeni

Akciğer kanserinin 6 önemli nedeni

EN ÇOK OKUNAN HABERLER