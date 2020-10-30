Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak

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30 Ekim 2020 Cuma 09:31:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 09:53:00

Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı geldi

Kaynak: AA

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Merkez Bankası, (TCMB) Borsa İstanbul Repo Piyasası'nda fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BİST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak

Merkez Bankası, (TCMB) Borsa İstanbul Repo Piyasası'nda fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BİST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak

 TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

Etiketler : BİST Repo-Ters Repo Pazarı Merkez Bankası
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