VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak: 40 adet HÜRKUŞ-B tedarik edilecek
Tokat'ta art arda iki deprem
'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Çalıştayı' yarın yapılacak
Merkez Bankası rezervleri arttı
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarımsal alanda iş birliği
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti
18 Nisan 2024 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 18:10:00

Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Etiketler : Merkez Bankası rezerv artışı DOLAR
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX