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16 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

Kaynak: TRT Haber

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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

FAİZLERDE İNDİRİM OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

KARAR SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Etiketler : Merkez Bankası Faiz karar
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