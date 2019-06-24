Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor

Ev sahibi ile kiracının birbirine karşı yükümlülükleri bulunuyor. Ancak yeni kararla birlikte ev sahiplerinin, daha dikkatli davranması gerekiyor.

YENİ YASA İLE CEZA GETİRİLDİ

Borçlar Kanunu'nda, ev sahipleri ile ilgili yeni bir yasa taslağı hazırlandı. Buna göre, kiracının gereksinimden dolayı çıkartılmasından sonra kiralama yasağı getirildi.

BORÇLAR KANUNU'NDA YER ALDI

Borçlar Kanunu 355'inci maddede, ''Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.'' ifadeleri yer aldı.



(Ensonhaber)