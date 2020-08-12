  • BIST
    1114.46
  • Dolar
    7,2964
  • Euro
    8,6054
  • Altın
    454,2130
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İskoçya'da şiddetli yağışlar trenin raydan çıkmasına neden oldu
Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis, Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak
Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı
İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu
Sevilen dizi Çukur'un Cumali'si Necip Memili, kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı
Bursa'da araba fiyatına satılık tay bakıcısını tepti!
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'ın aracına kepçe çarptı
KARDEMİR'e yeni genel müdür!
Tekirdağ'da cami kapısına asılan çanta, namaz kılmaya gelen vatandaşları korkuttu
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı
Korkulan oldu, Van Gölü canavarı geri geldi... Görenler açıkladı: Sırtı zikzaklı, uzunluğu 20 metre
Eskişehir'de görenlerin yüreklerini ağza getiren tehlikeli yolculuk!
Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi
Yunanistan'da kriz kapıda! Eski Savunma Bakanından itiraf : Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini ...
Yemen'de 10 milyon insan açlıkla karşı karşıya
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 23 bin denetim ve rehberlik çalışması yapıldı
İngiltere 11 yıl sonra resesyona girdi
İdlib'de 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Beşiktaş Atiba ile anlaştı! Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Araç muayene süreleri uzatıldı! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!
Bilecik'te orman yangını: 1,5 hektarlık alan zarar gördü
Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti
İspanyol devi Barcelona'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:07:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:20:00

Kemal Kaçmaz: Narenciye ihracatıyla Türkiye'ye 336 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yaş meyve sebze sektöründe narenciye ihracatının önemli bir noktada bulunduğunu ifade etti. Kaçmaz "Ocak-temmuz döneminde narenciye ihracatıyla Türkiye'ye 336 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı"dedi.

Her geçen ayda ihracatlarının arttığını dile getiren Kaçmaz, "Geride kalan 7 ayda narenciye ihracatında miktarda yüzde 10 artış görüldü. Geçen yıl 596 bin ton narenciye ihracatı yapılırken bu yıl 656 bin ton narenciye ihracatı gerçekleşti. Bu ihracat ülkemize 336 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı." diye konuştu.

Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada 125 milyon dolarla mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini bildirdi.

Limonda ihracat ön izninin kaldırılması sevinçle karşılandı

İhracata yaşanan artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini dile getiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"En çok ihracatımız Rusya Federasyonu'na oldu. Bu ülkeye 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı, Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya takip etti. Bilindiği üzere limon ihracatına ön izin getirilmişti. Bundan dolayı birtakım düşüşler yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması şartı kaldırıldı. Artık ihracatımız normal seyrine gelecektir. Ön izinin kaldırılması sektörde sevinçle karşılanmıştır. Yeni sezon öncesinde narenciyemiz pazarlarda hak ettiği yeri alacaktır."

Kaçmaz, ülke olarak doğal ve kaliteli narenciye ürettikleri belirterek, "Narenciyemiz sahip olduğu özelliklerinden dolayı Avrupa ülkelerinde de talep edilir konumda. Sektörümüz daha iyi noktalara gelecektir." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER