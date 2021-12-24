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24 Aralık 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 18:00:00

Kapatılan kuyulardan petrol fışkırıyor!

Kaynak: Sabah

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Geçmişte halk arasında sıklıkla dile getirilen 'Petrol vardı, üstünü kapattılar' söylemi gerçek çıktı. Daha önce üzerine 'boş' diye beton dökülen petrol kuyularında petrol bulunduğu ifade ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 1'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na katılmak üzere gittiği Bakü'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, geçmişte halk arasında sıklıkla dillendirilen 'Petrol vardı, üstünü kapattılar' söyleminin üzerine giderek kapatılan kuyularda petrol üretimi yapıldığını açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Petrol bulunan Varınca-1 kuyusuyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye'de ve dünya istatistiklerinde 10 kuyudan 1 veya 2'sinde gaz veya petrol bulunuyor. Bizde de onlarca kuyu açıldı. Bunların bazılarında gaz ve petrol bulundu, bir kısmı da 'kuru' olarak nitelendirildi. Eski bilgilerle de yapılmış aramalar var. Bugün de TPAO kuyu açıyor, bulamadığı zaman standartlarına uygun olarak kapatıyor. Fakat Anadolu 'Burada da petrol vardı, üstünü kapattılar' söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu" dedi.

KAPATILAN KUYULARDAN PETROL FIŞKIRIYOR

Dönmez, "Diyarbakır'daki Varınca-1'de şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" dedi.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Diyarbakır Fatih Dönmez TPAO kuyu açıyor
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