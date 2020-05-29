  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
29 Mayıs 2020 Cuma 12:32:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 12:32:00

Kanatlı sektörünün gözü kulağı turizmde

Kaynak: AA

ABONE OL

Kovid-19 nedeniyle satışları düşen kanatlı sektörü, salgın nedeniyle sezonu geç açacak olan turizm kesiminin hareketlenmesini bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu satışı düşen kanatlı sektörü, turizm sezonunun açılacağı tarihe odaklandı.

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Her ne kadar turizm dendiğinde akla deniz, kum ve güneş gelse de sektör birçok iş koluna doğrudan katkı sunuyor. Bunların başında da otellere satış yapan gıda firmaları geliyor. Sektörün toplu satışı ise salgın döneminde geriledi.

Sıcak hava nedeniyle yazın ev içi tüketimde düşüş yaşayan kanatlı sektörü bu dönemdeki açığını en büyük müşterileri olan turizmcilerle karşılıyor.

Kanatlı sektörü şimdi salgın nedeniyle sezonu geç açacak olan turizm sektörünün yeniden hareketlenmesini heyecanla bekliyor.

Satışların yüzde 25'i turizme

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlamasıyla evde kalan vatandaşların yumurta tüketiminin arttığını söyledi.

Yumurtanın yanında özellikle ramazan ayında tavuk tüketiminin de hane halkı için arttığına işaret eden Girit, şöyle konuştu:

"Lokanta ve kafeler kapanınca toplu satışlarımızda gerileme oldu. Genel olarak yaz aylarında vatandaşların tavuk tüketimi azalır. Yazın sektörün kurtarıcıları oteller olur. Bu dönem tavuk satışının yaklaşık yüzde 25'ini turizm sektörüne yapılırdı ancak salgından dolayı biraz geri kaldık. En az turizmciler kadar bizler de otellerin açılmasını dört gözle bekliyoruz."

Yazın bir diğer önemli satış kalemin de mangal için kullanılan tavuk ürünleri olduğunu dile getiren Girit, yeni normalle birlikte bu açığı kapatacaklarına inandığını dile getirdi.

Salgın sürecinde gıdanın öneminin bir kez anlaşıldığını aktaran Girit, "İhracatta bütün kalemler dünya genelinde düşerken, gıdada ise artıyor. Türkiye bu süreçte gıda tedarik zincirinin aksamasına engel oldu. Ülkemiz salgın döneminde çok başarılı bir sınav verdi. Kanatlı ihracatında da geçen seneye göre hemen hemen aynı ihracat rakamını yakalıyoruz. Hem iç piyasayı hem de ihracatımızı aksatmadan üretim yapmaya devam ediyoruz. Türkiye, kanatlı sektöründe kendine yeten bir ülke." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER