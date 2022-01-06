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06 Ocak 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 15:00:00

İşte en çok satılan otomobil markaları

Kaynak: AA

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Türkiye'de 2021 yılında en çok satan otomotiv markaları belli oldu. 2021'de en fazla satılan otomobil markası Fiat oldu. Fiat'ı Renault ve Volkswagen takip etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2021 yılında en fazla satışı gerçekleştirilen otomotiv markası Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Volkswagen izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

TOPLAM SATIŞLARDA FİAT İLK SIRADA

AA muhabirinin ODD raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT LİDER

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi.

Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

2021'DE LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, tüm markalardan satış yapıldı. Bu dönemde, 11 Bentley, 16 Lamborghini, 22 Ferrari, 33 Aston Martin, 101 Maserati, 138 Jaguar ve 627 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 53 bin 217 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 48 bin 173 satışla Fiat ve 14 bin 663 satışla VW izledi.

Peugeot 9 bin 970 satışla dördüncü ve Dacia da 7 bin 194 satışla beşinci oldu.

ARALIK AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu.

2021 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

Renault aralık satışlarında, 10 bin 665'le ilk sırada yer aldı.

Renault'yu 10 bin 350 satışla Fiat ve 7 bin 65 satışla Ford takip etti. Toyota 6 bin 629 satışla dördüncü, VW 3 bin 282 satışla beşinci sırada yer aldı.

Etiketler : Türkiye otomobil EN ÇOK SATAN OTOMABİL
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