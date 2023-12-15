VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emlak Katılım, ilk 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
Emlak Katılım'a uluslararası “Best Sukuk Arranger” ödülü
Demir yollarında "Türkiye Yüzyılı" rotası çizildi
ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
İspanya'daki yatırım turunu değerlendirdi... "Görüşmeler çok verimli geçti"
15 Aralık 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 11:30:00

İspanya'daki yatırım turunu değerlendirdi... Bakan Şimşek: Görüşmeler çok verimli geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'daki yatırım turuna ilişkin, "İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini aktardı.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."

Etiketler : mehmet şimşek ispanya yatırım ekonomi
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX