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10 Ocak 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 08:15:00

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İkinci el otomobil ilanlarında sert düşüş devam ediyor. Galericiler, satışların iyi olduğunu ve bazı satıcıların da asgari ücret zammı ve EYT tazminatlarının hesaplara geçmesini bekledikleri için şimdilik ilanların kaldırdığı ifade edildi.

Sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi, artan kur ve maliyet artışları sebebiyle tamamen eridi. Fiyatlar ÖTV düzenlemesi öncesi seviyeye yeniden geldi.

Çip ve enerji krizinden dolayı sıfır otomobil tedarikinde sorun olunca, vatandaşlar ikinci ele tekrar yöneldi. Bazı bayilerin stok yaptığı iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Bütün bu gelişmeler ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesine sebep oldu. İkinci el araçlara ilgi artınca fiyatlarda yukarı yönlü hareket başladı.

Ayrıca EYT'nin çözülmesi ve asgari ücrete zam gelmesi ikinci el otomobil satıcılarının iştahını kabarttı. Zamlar hesaplara geçemeden, internetteki ikinci el otomobil ilanları bir anda dibe vurdu.

Temmuz 2022'de sarı sitede ilanda olan 660 bin olan ikinci el araç sayısı, kasım sonunda 446 bin adede, aralıkta 395 bin adede, bugün ise 350 bin adede geriledi. İlanların kalkmasında fiyatların yükseleceği beklentisi olduğu ifade edildi.

MATRAH İNDİRİMİ ERİDİ

Otoport'ta galericilik yapan Uğur Saygın, ikinci elde satışların iyi gittiğini belirterek "ÖTV düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Ancak avro kuru nedeniyle markalar sıfır otomobil fiyatlarını artırdı. Şu an fiyatlar ÖTV matrah güncellemesi öncesine geri geldi. Zaten o dönemde bayiden sipariş verilemiyordu. Alınan siparişler de zamlı tarifeden satıldı. Kısacası sıfır araç bulamayan ikinci ele yöneldi. Satışlar iyi olunca fiyatlar da arttı" dedi.

İkinci elde ilanların azalmasını hem satışlara hem de fiyat artışı beklentisine bağlayan Saygın, şöyle konuştu: Devlet vatandaşlara müjdeler açıklıyor. Asgari ücret arttı, EYT çözüldü.

Tazminatlar alınacak. Doğal olarak insanlar ilanları geri çekti. Mart ayında yüksek fiyattan geri gelir. Almak isteyene araç var tabi, ikinci el piyasası hareketli.

Etiketler : ÖTV düzenlemesi OTOMOBİL 2. EL
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