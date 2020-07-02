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02 Temmuz 2020 Perşembe 13:25:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 13:25:00

Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 16 milyon bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 69,3 ile fındık ve mamullerinde gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 15,2'lik artışla 10 milyar 238 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 41 yükselişle 1 milyar 921 milyon 813 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,5 azalışla 312 milyon 700 bin dolarlık ihracat yapıldı.

EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜLKE ALMANYA OLDU

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 17 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 48,5 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, haziran ayında 68 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5 milyar 404 milyon dolarla İstanbul, 931 milyon dolarla Bursa ve 865 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 631 artışla 54 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 293 artışla 6 milyon dolara ulaşan Van ve yüzde 208 artışla 1,5 milyon dolar ihracat yapan Kırıkkale’de yaşandı.

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta 4 milyar 219 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 416 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artışla 12,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında avro/dolar paritesinin negatif etkisi 31 milyon 771 bin dolar oldu.

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