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21 Temmuz 2022 Perşembe 09:09:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 09:09:00

Gözler Merkez Bankası'nda

Kaynak: TRT Haber

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Merkez Bankası'nın faiz kararı için gözler bu güne çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını saat 14'te açıklayacak.

Bu hafta ekonomiler kritik faiz kararlarına odaklandı.

TRT Haber'den aktarılana göre, gözler bugün saat 14'te Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yılın 7'nci toplantısında olacak.

Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ekonomistler bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasını bekliyor.

AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK

Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek.

Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak.

41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor.

Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.

Etiketler : ABD Merkez Bankası FED enflasyon rakamı
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