Emtia piyasası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Çin'e ilişkin Kovid-19 iyimserliğiyle pozitif seyretti

Emtia piyasası, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Çin'in Kovid-19 politikasına ilişkin olumlu haber akışıyla pozitif seyretti.

Emtia piyasası, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılması sonucu geçen haftaya negatif seyirle başlamıştı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep olmuştu. Artan resesyon riski ve Çin'deki gelişmeler sonucu emtia fiyatları, haftaya düşüşle başlamıştı.

Daha sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Çin'in Kovid-19 politikasına ilişkin olumlu haber akışıyla emtia piyasası, yükselişe geçerek alıcılı bir seyir izledi.

Powell, "enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu" söylemişti. Sözle yönlendirmelere devam eden Fed yetkililerinin çoğunluğu da faiz artırımında yavaşlamaya sıcak bakıyor.

Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşın salgınla mücadele kapsamında alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haberler ve hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanıması da emtia talebini olumlu etkiledi.

Geçen hafta altın yüzde 2,4, gümüş yüzde 7,9, paladyum yüzde 2,3 ve platin yüzde 3,5 değer kazandı.

METALLERDE "RALLİ HAVASI" YAŞANDI



Fed'in açıklamalarıyla geçen hafta özellikle metallerde "ralli havası" yaşandı.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,1, kurşun yüzde 1,9, alüminyum yüzde 4,2, nikel yüzde 10,3 ve çinko yüzde 4,7 artış kaydetti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) mart ayında nikelde görülen hareketlerin etkileri nikel piyasasını etkilemeye devam ediyor.

Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,1 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 10,6 düşüş kaydetti.

Brent Petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu. ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Doğal gaz fiyatları ise ABD'de doğal gaz üretiminin güçlü seyretmesi ve hava durumundaki belirsizlikle değer kaybetti.

TARIM EMTİALARINDA DALGALI BİR SEYİR İZLENDİ



Tarım emtialarında ise geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,5, mısır yüzde 3,7 ve pirinç yüzde 2,7 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 0,2 arttı.

Pamuk yüzde 5,8, şeker yüzde 1,5 ve kakao yüzde 2,1 arttı, kahve ise yüzde 1,5 düşüş kaydetti.

Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşüş göstermesi, pamuk fiyatlarında yükselişe neden olurken, yükselen ham petrol fiyatlarının biyoyakıt talebini desteklemesiyle soya fasulyesi fiyatları arttı.

"Buğday ve mısırda satıcılı seyir devam ediyor"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Dolar endeksinde gerileme ile beraber 105 seviyesinin altına inildi. Bu da varlık fiyatlarındaki satış baskısını azaltıyor.'' dedi.

Ergezen, buğday ve mısırda Tahıl Koridoru anlaşmasının devam edeceğinin belli olmasıyla satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi.

Pirinçteki düşüşe değinen Ergezen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı üretim tahminlerinin artış göstermesinin pirinçte satış baskısının artmasına yol açtığını söyledi.

Ergezen, petrol fiyatlarında yaşanan toparlanmanın şekere de yansıdığını ifade etti.

Kahvenin geçen haftayı düşüşle kapattığını belirten Ergezen, ''Yeni sezonda üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler, kahve piyasasında etkili olmaya devam ediyor.'' dedi.