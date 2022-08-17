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17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:55:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:07:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra iç ve dış finansman tarafındaki son durum, üç yıllık Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci ile ilgili temel hususlar ve son dönemde küresel ölçekte gıda ve enerji sektöründe yaşanan gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle, yurt içinde gıda ve enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Etiketler : ekonomi koordinasyon kurulu türkiye ekonomisi fuat oktay
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