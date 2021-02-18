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18 Şubat 2021 Perşembe 22:44:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 22:44:00

DEİK Başkanı Olpak: Karabağ'da yaraların sarılmasını görev olarak görüyoruz

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak, Karabağ'da yaraların sarılmasını görev olarak gördüklerini belirterek, "Sağlıktan madenciliğe farklı alanlarda iş birliği imkanlarımız var. Bu fırsatları çalışmak bizlerin, iş dünyasının görevi." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-Azerbaycan İş Forumu", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve 2 ülke iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirildi.

DEİK olarak yeni Kovid-19 salgını sürecindeki ilk yüz yüze iş forumunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Nail Olpak, Azerbaycan'ı Karabağ zaferi için tebrik etti.

Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak ikili ekonomik ilişkileri daha da artırmak durumunda olduklarını aktararak, bu konuyla ilgili atılabilecek adımları paylaştı.

Yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi konusunda bakanların çalışmalarının olduğunu hatırlatan Olpak, bu konuyu hasretle beklediklerini söyledi.

Olpak, "Karabağ'da yaraların sarılmasının elbette iş tarafı vardır ama bunu görev olarak gördüğümüzü ve her şekliyle iş dünyası olarak yanınızda olduğumuzu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

"FARKLI ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ İMKANLARIMIZ VAR"

3'üncü ülkelerle iş birliği noktasında daha önce ekonomi ve ticaret bakanlarının katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş forumlarının düzenlendiğini anımsatan Olpak, şunları kaydetti:

"Bunların devamının bizim açımızdan önemli olduğunu bir defa daha sizlere sunmak isterim. Farklı alanlarda iş birliği imkanlarımız var. Sağlıktan başlayıp madencilik dahil olmak üzere. Bu fırsatları çalışmak bizlerin, iş dünyasının görevi. Elbette desteği de değerli devlet büyüklerimizden alacağız."

"AZERBAYCAN ROAD SHOW'U TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRMEK GÖREVİMİZ"

Olpak, Azerbaycan Road Show'u Türkiye'de gerçekleştirmeyi görev olarak gördüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Milli parayla ticaretin kapsamının genişletilmesine önem veriyoruz. Firmalarımız Türkiye'de kalite ve tescil belgelendirmesi yapılmış ürünlerle ilgili tekrar Azerbaycan'da bir belgelendirme yapılmamasını talep ediyor. Gümrük vergilerinde makul indirme talebini 1 yıl önce de dile getirmiştik ben tekrar huzurunuzda arz etmek istiyorum."

DEİK çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyi'nin de başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Olpak, "Bu konsey bizim yurt dışındaki diasporamız. Bu konuda Azerbaycan diasporasının da gücünü biliyoruz. Birlikte hareket etmek bizim açımızdan her noktada çok önemli." diye konuştu.

"TEK MİLLET VE TEK EKONOMİ OLMA YOLUNDA STRATEJİK ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da Azerbaycan yeniden bağımsızlığının 30'uncu yılına girerken iki devlet tek millet ve tek ekonomi olma yolunda stratejik adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen son bir yılda iki ülke arasında elde edilen stratejik kazanımlara da değinen Akat, iki ülke arasında yürürlüğe giren "Tercihli Ticaret Anlaşması" ile geçen yıl ticaret hacminin yüzde 30 arttığına dikkati çekti.

Akat, ülkeler arasında vizesiz ve pasaportsuz seyahat döneminin başladığını hatırlatarak, salgın sonrası normalleşme döneminde ziyaretçi sayılarının artmasını beklediklerini söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yük taşımacılığında etkin olarak kullanılmaya başlandığını da anımsatan Akat, "2020'de 15 bin konteyner bu hat üzerinde taşındı. Türk ihraç ürünleri bu hat üzerinden Çin ve Rusya'ya daha hızlı taşınmaya başlandı." dedi.

"YENİ DÖNEMDE KARABAĞ BİRİNCİL GÜNDEMİMİZ OLACAK"

Akat, 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan ordusu tarafından özgürleştirilmesiyle Kafkasya'da oluşan yeni siyasi realite ve jeopolitik kazanımın 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmaya imkan sağlayacağını ifade etti.

Gelecek dönemde Karabağ'ın Azerbaycan'ın diğer bölgeleri ile aynı gelişmişlik düzeyine ulaşması için çalışacaklarını dile getiren Akat, "Yeni dönemde Karabağ birincil gündemimiz olacak ve Türk yatırımcılarını bölgeye kanalize etmek için çalışacağız. Bizler Karabağ'ı iş olarak değil bir görev olarak görmeliyiz." diye konuştu.

Etiketler : DEİK koronavirüs Demiryolu
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