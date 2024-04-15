VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni'nin 122. sayısını yayımladı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya-Antalya Etabı ile başlıyor
"İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz"
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın Mersin'den uğurlanacak
4 terörist etkisiz hale getirildi
Kurultay öncesi Akşener'den ilginç karar! Takibi bıraktı
15 Nisan 2024 Pazartesi 13:07:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 13:07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisinin yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerine göre iyi performans gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, genç işsizliğin, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık iyileşme kaydederek yüzde 15,6'ya düştüğünü belirtti.

Kadınlarda işsizlik oranının ise yüzde 11,3'lük oranla yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine indiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Etiketler : cevdet yılmaz şubat iş gücü işsizlik
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX