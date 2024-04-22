Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak
Kaynak: AA
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 28 Nisan'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor
Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.
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