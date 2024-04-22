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22 Nisan 2024 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 12:15:00

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Kaynak: AA

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 28 Nisan'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Etiketler : cezayir lng gemisi türkiye
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