Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,8890
  • Euro
    6,6064
  • Altın
    253,4807
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek 14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı
Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik
Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin
Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar
KADEM'den herkesi duygulandıran video! KADEM'den herkesi duygulandıran video!
Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor
İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok! İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok!
YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı
Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Haziran 2019 15:05 | Cuma

Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'nin 12 aylık cari açığı, nisanda 8 milyar 634 milyon dolarla Ocak 2004'ten bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, cari işlemler hesabı, nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllıklandırılmış cari açık 11 aydır kesintisiz azalarak tek haneye geriledi.

Ekonomistler, mayıs ayında da cari açıktaki gerilemenin süreceğini ve yıllıklandırılmış açığın 5 milyar doların altına ineceğini tahmin ediyor.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, nisanda cari açığın beklentiler doğrultusunda 1,3 milyar dolar olduğunu ve 12 aylık açığında 10 milyar doların altına indiğini söyledi.

Mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerinin yıllık açıktaki gerilemenin devam ederek 4-5 milyar dolar civarına inebileceği yönünde olduğunu belirten Tokalı, "Hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı, ılımlı enerji fiyatları ve baz etkisi doğrultusunda, yıllık cari açıktaki düşüşün özellikle bu yılın ilk yarısında hızla devam edeceğini; yılın ikinci yarısında ise yeniden dengelenme sürecinin belirginleşmesi ve baz dezavantajı ile yılı 19 milyar dolar civarında tamamlayabileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokalı, bu durumda da 2017 sonunda yüzde 5,6 düzeyinde olan ancak 2018 yılını yüzde 3,6 seviyesinde tamamlayan cari açık oranının 2019 sonunda yüzde 2,6'lar seviyesine kadar inebileceğini dile getirdi.

Nisan ayı cari dengedeki iyileşmeyi destekleyen gelişmelerde, dış açıktaki sert düşüş ve turizm gelirlerinde yıllık artış ile doğrudan yatırımlarla ilgili kar transferleri ve portföy yatırımlarına ait giderlerde yıllık azalış gibi unsurların etkili olduğunu kaydeden Tokalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bavul ticareti ve navlun gelirlerindeki zayıflık cari açıktaki düşüşü sınırlandıran unsur olarak göze çarpıyor. Çekirdek dengenin ise, nisan ayında da fazla vermeyi sürdürdüğünü ve yıllık fazlasını mart ayının ardından nisan ayında da artırdığını görüyoruz. Yıllık çekirdek fazla nisan ayında 35,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Mart ayındaki 5,7 milyar dolarlık azalış sonrasında nisan ayında da 2,8 milyar dolarlık azalış söz konusu. Ancak TCMB haftalık rezerv verileri, mayıs döneminde resmi rezervlerde bir miktar toparlanma olabileceğine ve 2 milyar dolar civarında düşüş olabileceğine işaret ediyor."

Tokalı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf iç talep ortamının, cari açıktaki hızlı düşüşün devamı açısından destekleyici olduğunu sözlerine ekledi.

"YIL SONU TAHMİNİMİZİ 6 MİLYAR DOLAR AÇIĞA REVİZE ETTİK"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık cari açığın GSYH'ya oranla yüzde 1,1'e gerilediğini belirtti.

Mayıs ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, "Bu gelişme son 12 aylık cari açığın 9 milyar dolar civarına gerileyebileceğini de düşündürmektedir." dedi.

Bürümcekçi, cari açıkta nisan ayında gözlenen iyileşmede, dış ticaret açığının geçen yıldan düşük açık ve hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduğuna dikkati çekti.

Finansman tarafında cari açık ve net hata-noksan çıkışının finanse edilememesi nedeni ile resmi rezervlerde 2,8 milyar dolar azalış gözlendiğini ifade eden Bürümcekçi, "İthalat ve ihracat için önemli bir öncü gösterge olan gümrük verileri, mayıs ayında dış ticaret açığında geçen yıla göre 6 milyar dolar azalış olacağını gösteriyor. Cari dengedeki iyileşme en azından haziran sonuna kadar devam eder. 2019 yıl sonu tahminimizi 6 milyar dolar açığa revize ederken, bu tahmin üzerinde risklerin aşağı yönde devam ettiğini belirtmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

AA

MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu için ilk yorum
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken açıklama: Saldırıların zamanlaması manidar''
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenleri şaşırttı
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dev uçak böyle batırıldı
Başkan Erdoğan'dan 'karne günü' mesajı
Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: DMW'nin başına ilk kez bir Türk geçti
Eski MİT'çiden flaş '11 Eylül' iddiası: 40 gün önce CIA'ye söyledik...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi
150 yıllı tarihinde 7. kez taşınacak! Hazırlıklar başladı
Çalışmalar  7/24 devam ediyor... Dev projede sona yaklaşıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Sonuçları ne olursa olsun vazgeçmek mümkün değil
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ