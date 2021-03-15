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15 Mart 2021 Pazartesi 18:05:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 18:07:00

Barajlarda su seviyesi yüzde 43'e yükseldi

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Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar yağışının etkisiyle yüzde 43'e ulaştı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 9 milyon metreküp artarak, yüzde 43 seviyesine yükseldi.

Barajdaki mevcut suyun kentin 9 aylık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu, karların erimeye başlamasıyla su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Barajdaki su seviyesi 22 Şubat'ta yüzde 32 olarak ölçülmüştü.

Etiketler : Bolu Baraj içme suyu
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