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03 Mart 2021 Çarşamba 19:19:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 19:19:00

Beste Uyanık, 8 Mart Pazartesi'den itibaren 24 TV'de

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Deneyimli televizyon sunucusu Beste Uyanık; 8 Mart Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün 24 TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

24 TV Moderatörü Beste Uyanık, konuklarıyla ekonomi, siyaset ve dış politikanın nabzını Analiz Sentez'de tutuyor.

DÜN NE OLDU ? BUGÜN NE BEKLENİYOR ?

Piyasalarda konuşulmayanlar, ekonomik gelişmelerin perde arkasında yer alanlar, yatırım araçlarının analizi, paraya yön veren aktör ve enstrümanların neler olduğu, siyasetin öne çıkan başlıkları, dış politikadaki gelişmeler, dünyada yaşananlar ve en önemlisi yaşama dair her şey Analiz Sentez'de konuşuluyor.

Beste Uyanık'ın moderatörlüğünü yapacağı Analiz Sentez; 8 Mart Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün 8.45 - 11.00 saatleri arasında 24 TV'de...

BESTE UYANIK KİMDİR?

6 Mart 1987 doğumlu, Işık Lisesi mezunudur. Parsons School of Design'de moda tasarımı ile başlayan eğitim hayatına NYU'da Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümleri ile devam etti. Yüksek lisansını da New York'ta bulunan Pace University'de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010'da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy'de oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sonrası Amerika'nın ünlü televizyon kanalları ABC ve CBS'te çalıştı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey'in internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı.

Lisanslı ralli pilotu olarak 100'den fazla araba yarışına katıldı. Uzmanlık alanları, off-road ve pist yarışlarıdır.

2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi'nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı. 9 sene boyunca CNN Türk ekranlarında ekonomi sunumları yapmıştır. 2021 yılı Mart ayı itibariyle TürkMedya bünyesinde bulunan 24 TV'ye katılan Beste Uyanık; Analiz Sentez programının moderatörlüğünü yapmaktadır.

Etiketler : Beste Uyanık 24 tv beste uyanık 24tv haberleri beste uyanık ekonomi haberleri
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