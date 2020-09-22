Benzine 19 kuruş indirim

Benzine 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.

yenisafak.com'un piyasa uzmanlarından aldığı bilgiye göre bu gece benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.