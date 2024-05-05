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05 Mayıs 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 11:30:00

TCMB Başkanı Fatih Karahan perşembe günü yılın 2. enflasyon raporunu açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

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Gözler yeni haftada ekonomik verilerde olacak. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri belli olacak. TÜİK veri takviminde ise işsizlik, dış ticaret ve sanayi üretim endeksi öne çıkacak.

Piyasalar yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Hem veri gündemi hem de haber akışının hareketli geçmesi bekleniyor.

Yurt içinde tüm gözler, perşembe gününde olacak. Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Bu kapsamda yıl sonu enflasyon tahminlerini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan paylaşacak. Karahan'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri de piyasaların odağında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri takvimi de oldukça hareketli...

Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları çarşamba günü açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım araçları belli olacak.

MART AYI DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ RAKAMLARI DUYURULACAK

Perşembe günü mart ayı dış ticaret endeksleri, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak. Üretimin nabzını tutan veriler, büyüme görünümüne ışık tutacak. Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 11 virgül 5 artış kaydetmişti.

AÇIKLANACAK BİR DİĞER ÖNEMLİ VERİ İŞSİZLİK ORANI

Bu hafta açıklanacak bir diğer önemli veri de işsizlik oranı olacak.

TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini cuma günü açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8 virgül 7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Devreye alınan politikaların etkisiyle işsizlikte düşüşün sürmesi bekleniyor.

Etiketler : tcmb fatih karahan enflasyon
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