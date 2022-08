Konut fiyatları ve kiralar nasıl düşecek?

Bir yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, bir yandan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında hem sosyal konut hem de arsa satışıyla ilgili tüm detayları açıklayacak.

EVİ OLMAYAN ALACAK

Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak.

Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

Edinilen bilgilere göre altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor.

VATANDAŞ YAPABİLİR

Arsa projesiyle ilgili verilen talimatlar üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ tam gaz çalışmalarına devam ediyor. Arsanın yerine ve metrekare büyüklüklerine göre fiyatlar belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşa konut tiplerini seçmeleri için projeler çalışacak. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. İhtiyaca ve talebe göre arsa sayısının belirlenmesi planlanırken, düzenli satış yapılması amaçlanıyor.

PROJELER SÜREKLİ OLACAK

Daha önce sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için.

Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" dedi. Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Murat Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" diye konuştu.

TOKİ PANDEMİYE RAĞMEN REKOR KONUT ÜRETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor.

Bu konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor. TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına da devam ediyor.

50 milyar lira yatırımla inşaatı devam eden bu konutlardan 64 bin konut ile 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıları bu yıl tamamlamayı planladı.

TOKİ, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesini, 66 bin konutun da satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesini de bu yıl yaparak, 200 sektörün üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak.