. Türkiye için önemli gelişme: Son 10 yılın rekorunu kırdık

23 Ekim 2020 Cuma 11:20:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 12:31:00
Bakan Varank: 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık
Kaynak: AA
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Bakan Varank: 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık!
Bakan Varank: 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık!
Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi.
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